الفيصلي الأردني يتوج بطلاً لكأس السوبر

قاد المهاجم البولندي أوكاش جيكيفيتش الفيصلي للفوز بلقب كأس السوبر الأردني لكرة القدم بفضل ثنائية سجلها في الانتصار 2-1 على الجزيرة بعد وقت إضافي على شوطين يوم الجمعة.



وتوج الفيصلي بالثنائية الأردنية الموسم الماضي لكنه واجه وصيفه الجزيرة على لقب السوبر (كأس الكؤوس).



ووضع جيكيفيتش الفيصلي في المقدمة في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.



لكن ياسر الرواشدة مدافع الفيصلي تسبب في لجوء الفريقين إلى وقت إضافي على شوطين عندما سجل هدفا بالخطأ في مرماه قبل النهاية بأربع دقائق.



وتراجع الفيصلي، وصيف بطل البطولة العربية للأندية، في الشوط الإضافي الأول لتسنح عدة فرص للجزيرة أهدرها لاعبوه بغرابة.



لكن جيكيفيتش استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في مرمى أحمد أبو نواس حارس الجزيرة بالدقيقة 112.



وتسبب المهاجم البولندي أيضا في طرد فادي الناطور قبل النهاية بدقيقتين عندما حاول مدافع الجزيرة استخلاص الكرة من جيكيفيتش لكنه تدخل معه بعنف ليطرده الحكم.