المغرب تتقدم رسمياً لاستضافة كأس العالم 2026

قدم المغرب رسميا طلبا لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2026 يوم الجمعة، بعد اتصالات مكثفة مع رئيسي الاتحادين الدولي والإفريقي للعبة الشعبية.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إنها تقدمت رسميا يوم الجمعة (11 أغسطس) بطلب استضافة كأس العالم 2026.

وأضافت: "ووضعت الجامعة ملف ترشيحها لدى اللجان المختصة بهذا الملف بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، من أجل احتضان هذا العرس الكروي العالمي".

وهذه هي خامس مرة يتقدم فيها المغرب بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم بعد سنوات 1994 و1998 و2006 و2010.