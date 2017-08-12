مرتضى منصور: لن أتعاقد مع مدرب مصري

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك المنافس في الدوري المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي يوم السبت إن المدرب القادم للفريق سيكون أجنبيا.



وقال مرتضى في المؤتمر: لا نفكر في التعاقد مع مدرب مصري ونملك مجموعة من المدربين الذين نفاضل بينهم. وذلك بعد انفصال النادي عن مدربه البرتغالي إيناسيو عقب الخروج من البطولة العربية لكرة القدم.



وأضاف منصور: الزمالك لا يتعجل حسم أمر المدرب الجديد حتى نعثر على مدرب متميز. طارق يحيى المدرب الحالي سيعمل في فترة الإعداد والإدارة ليست قلقه بشأن الفريق. مشيراً بأن يحيى وافق على العمل مع المدرب الجديد كمساعد.



كما أعلن رئيس الزمالك اللاعبين الذين استغنى عنهم النادي وهم صلاح عاطف (ريكو) وإسلام جمال وشوقي السعيد وإبراهيم صلاح وعلي فتحي ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم ومحمد مسعد والزامبي ايمانويل مايوكا.



وقال منصور إن الزمالك سيتعاقد مع خمسة لاعبين لينضموا إلى الوافدين الجدد وهم الكونغولي كاسونغو كابونغو والغاني بنيامين أتشيمبونغ ورزاق سيسي القادم من ساحل العاج.