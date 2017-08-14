الأهلي يسعى للثنائية المحلية عبر بوابة المصري

حشد حسام البدري، مدرب الأهلي المصري، قوته الضاربة بكاملها استعدادا للمواجهة الحاسمة والمرتقبة مع المصري البورسعيدي في نهائي كأس مصر لكرة القدم يوم الثلاثاء في استاد الجيش ببرج العرب على مشارف مدينة الإسكندرية الساحلية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز بالكأس من أجل حصد الثنائية المحلية بعد تتويجه بلقب الدوري قبل أكثر من شهرين.

ويسعى المصري، في المقابل، إلى تحقيق ثنائية أخرى بالفوز بلقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه. وسبق للمصري أن توج بلقب الكأس في 1998 وفاز على الزمالك حامل اللقب في الدور قبل النهائي.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فريقه أصبح في قمة التركيز والاستعداد من أجل حسم النهائي لصالحه. وأضاف عبد الحفيظ لرويترز: كافة اللاعبين في حالة بدنية ومعنوية عالية والجهاز الفني أكد على ضرورة بذل الجهد حتى اللحظة الأخيرة من المباراة محذرا من المنافس الذي كانت روحه المعنوية عالية في المباريات الاخيرة.

وحرص البدري مدرب الأهلي على تدريب لاعبيه في المران الأخير على تنفيذ ركلات الجزاء تحسبا للجوء الفريقين لركلات الترجيح لحسم نتيجة المواجهة.



وضمت القائمة التي اختارها البدري جميع اللاعبين المقيدين، بما فيهم الثنائي حسام غالي الذي سينتقل للنصر السعودي وعمرو جمال الذي أعير لأحد أندية جنوب افريقيا.

من جانبه قال حسام حسن مدرب المصري، أن النهائي يجمع بين عملاقين في الكرة المصرية باعتبارهما من أكبر الأندية في مصر. وأضاف حسن في تصريحات للصحفيين: بذلت كل الجهد مع جهازي المعاون للوصول إلى أفضل تشكيلة بعد دراسة عميقة للاعبي الأهلي ومتابعة دقيقة لمبارياتهم الاخيرة". وتابع: "اللاعبون وعدوني بالفوز والقتال في الملعب حتى أخر دقيقة في المباراة.

ورصد سمير حلبية، رئيس المصري، مكافآت ضخمة للاعبي الفريق وجهازهم الفني في حال الفوز بلقب الكأس. وأضاف حلبية لرويترز: كنت أتمنى أن تقام المباراة بجمهور لكنني أقول أن كل جماهير بورسعيد ستنتظر عودة الفريق بكأس مصر من ستاد برج العرب.



ورفضت السلطات الأمنية السماح بحضور جماهيري خوفا من تكرار الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريقين معا في أول فبراير من عام 2012 في بورسعيد، حيث قتل أكثر من 70 شخصا في واحدة من أسوأ كوارث كرة القدم في مصر.



وسمحت السلطات الأمنية بحضور 100 شخص منهم 30 من كل فريق إلى جانب إعلاميين ومسؤولين في اتحاد الكرة. وأعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على لجنة الحكام، أن طاقم حكام نرويجي بقيادة سفين أدوفار موين، سيدير المباراة.





