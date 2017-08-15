الاتحاد العربي يغرم الفيصلي 245 ألف دولار..ويوقف لاعبيه

فرض الاتحاد العربي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 245 ألف دولار على الفيصلي الأردني ولاعبيه، كما قررت إيقاف مديره سليمان العساف لمدة عامين، وذلك بسبب الأحداث التي صاحبت نهائي البطولة العربية للأندية أمام الترجي التونسي والتي فاز بلقبها الأخير 3-2.

وقال الاتحاد العربي في بيان: يدفع نادي الفيصلي 200 ألف دولار أميركي ويتحمل كافة تكاليف التلفيات التي حدثت في ملعب الإسكندرية، والتي سيتم حصرها في الأيام المقبلة، كما يوقف مديره سليمان العساف عامين ويغرم 10 آلاف دولار أميركي بسبب ضربه الحكم والفوضى التي تسبب بها.

وزاد البيان: يوقف كلاً من بهاء عبدالرحمن وإبراهيم دلدوم لمدة عام ويغرمان 10 آلاف دولار أميركي، ويتم إيقاف إبراهيم زواهرة وأكرم الزوي ومعتز الفتياني لمدة عام ويغرم كل واحد منهم 5 آلاف دولار أميركي.

وحدد الاتحاد العربي 4 أيام من أجل تقديم الفيصلي استئنافه ضد العقوبات، مع إرفاق رسوم الاستئناف البالغة ألف دولار أميركي.