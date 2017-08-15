صافرة كورية تضبط موقعة الإمارات والسعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، تعيين الكوري جنوبي كيم يونغ هيوك حكماً لمواجهة السعودية والإمارات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتكون طاقم التحكيم من يونغ هيوك حكماً للساحة، ويون كوانغ يول مساعدا أول، وكيم يونغ ها مساعدا ثانيا، وكو هيانغ حكماً رابعاً، وناصر درويش مقيم أداء، ويراقب اللقاء يون كيون.

ويحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد، 29 أغسطس الجاري في الجولة التاسعة بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2018.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بفارق ست نقاط عن منتخب الإمارات صاحب المركز الرابع.