الأهلي يقلب الطاولة على المصري ويتوج بالكأس

قلب البديل عمرو جمال الطاولة على فريق المصري البورسعيدي وقاد فريقه الأهلي لتحويل تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 في الوقت القاتل من مباراتهما اوم الثلاثاء في نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بعد فشل الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما على مدار الشوطين إلى أهداف. ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وتقدم المصري بهدف سجله عبد الله بيكا في الدقيقة 102 ثم رد عمرو جمال بهدف التعادل للأهلي في الدقيقة 117 بعد 11 دقيقة فقط من نزوله.

وفي الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي ، صنع جمال هدفا سجله أحمد فتحي ليكون الفوز للأهلي.