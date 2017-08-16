كوبر يعلن قائمة "الفراعنة" لموقعة أوغندا

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري يوم الأربعاء، قائمة لاعبيه للمباراتين المقبلتين أمام منتخب أوغندا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره الأوغندي في 31 أغسطس الجاري في كمبالا سيتي، ثم يستضيفه في الخامس من سبتمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات.

وضمت القائمة النهائية التي أعلنها هيكتور كوبر كلا من: عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة وطارق حامد وعلي جبر وأيمن أشرف وأحمد الشيخ ومحمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح وعمر جابر وأحمد حسن عبدالمنعم "كوكا"، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وسام مرسي.

واستبعد كوبر اللاعب عمرو وردة، المحترف في البرتغال بفريق فييرينسي، رغم قرار ضمه في وقت سابق ضمن قائمة شملت 15 لاعبا من المحترفين خارج مصر.

وأوضح كوبر في بيان رسمي أنه يأمل أن يخوض اللاعب فترة إعداد مع ناديه الجديد ويصبح جاهزا، وأن تأخر حسم انضمامه للفريق وعدم خوض فترة الإعداد المطلوبة فنيا كانت وراء استبعاده من القائمة في المرحلة الحالية.

ومن جانبه، كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب أنه تقرر إقامة معسكر بين 21 و23 أغسطس الجاري.