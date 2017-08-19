الزمالك يحدد نهاية نوفمبر موعداً لانتخاباته

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم السبت عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي في الثاني من نوفمبر المقبل على أن تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية يومي 23 و24 من الشهر ذاته.



وأوضح مرتضى منصور في مؤتمر صحفي يوم السبت بمقر النادي أنه أنهى إعداد اللائحة التي لا يجرؤ أي ناد على إخراجها في هذه الصورة موضحا أن مجلس إدارته حقق طفرة هائلة وأن الفريق خسر كل البطولات التي شارك فيها بسبب هدف يدخل مرماه مثلما حدث في لقاء أهلي طرابلس الليبي بدوري أبطال أفريقيا.



وشدد رئيس الزمالك على أن مجلس الإدارة سيظل يخدم النادي حتى آخر يوم في مدته موضحا أن الإدارة صاغت لائحة تليق بالأعضاء في الفترة المقبلة وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي الموافق 17 أغسطس الجاري وتضمنت العديد من البنود مثل أن الجهة الإدارية هؤ المختصة بمراقبة النادي في النواحي المالية والإدارية وهى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.



وأضاف أنه يحظر إنشاء مبان إلا بعد التراخيص وممنوع إبرام عقود طويلة إلا بعد موافقة الجهة المسئولة. وشدد على أن الجهة الإدارية هي الوحيدة المسئولية عن النادي بناء على المادة رقم 1 من القانون وذلك لتوحيد الجهة الرقابية على النادي.



وأضاف أن اللجوء لمركز التسوية والتحكيم يتم وفقا لشرطين ؛ الأول أن يتواجد شرط في العقد باللجوء للتحكيم أو أن تتضمن اللائحة وجود شرط باللجوء للتحكيم ، وفى حال عدم وجود شرط في العقود يتم اللجوء للقضاء العادي.



وأكد أنه من البنود المهمة أن لمجلس الإدارة حق منح العضويات العاملة لأسر شهداء الشرطة والجيش مجانا، وأن الزمالك يعد أول ناد يقدم على هذه الخطوة.

ويجرى التصويت على لائحة النادي الجديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي يوم الجمعة المقبل.