الاتحاد المصري يعامل السوريين كلاعبين مواطنين

ربما يشهد الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل مشاركة عدد كبير من اللاعبين السوريين بعد أن فتحت لهم الأندية المصرية أبوابها اثر قرار من الاتحاد المحلي بعدم معاملة السوري كلاعب أجنبي.



وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري يوم الأحد إن الاتحاد قرر السماح للأندية المحلية بضم لاعبين اثنين يحملان الجنسية السورية أو الفلسطينية ومعاملتهما كمصريين.



وأضاف حسين لرويترز: قيد ثلاثة لاعبين من الدولتين سيعني اعتبار أحدهما من اللاعبين الأجانب المصرح بقيدهم في القوائم وعددهم ثلاثة لاعبين فقط.



وجاء ذلك بعد رفض مجلس إدارة الاتحاد الموافقة على قيد أربعة لاعبين أجانب بكل فريق والتمسك بأن يكون العدد ثلاثة فقط إلى جانب لاعبين اثنين من سوريا أو فلسطين (أو لاعب واحد من كل جنسية).



وبالفعل تعاقدت بعض الأندية ومنها الزمالك وسموحة والاتحاد السكندري مع لاعبين سوريين أو فلسطينيين.



وأعلن الزمالك عبر موقعه على الإنترنت التعاقد مع الثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي بينما تعاقد سموحة مع المدافع مؤيد الخولي (24 عاما) الذي سبق له اللعب في فريقي الجيش السوري والطلبة العراقي.



وكان الظهور الأبرز للاعبين السوريين في الدوري المصري عبر المهاجم مهند البوشي الذي لعب للترسانة بين عامي 2000 و2002 وعبد الفتاح الأغا مهاجم وادي دجلة بين 2010 و2014 والجونة موسم 2014-2015.