زوران: أحترم الهلال.. والدوري السعودي يختلف عن آسيا

يعتقد زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي أن فريقه وصل للجاهزية المطلوبة لمواجهة الهلال بطل السعودية في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الإثنين.



ويحل الهلال ضيفا على العين باستاد هزاع بن زايد قبل أن يلتقي الفريقان في الإياب بالرياض الشهر المقبل.



ولم يظهر الهلال بشكل مقنع في بداية مشوار دفاعه عن لقب الدوري السعودي لكن رغم غياب نواف العابد ونيكولاس ميليسي بسبب المرض والإصابة فإنه يبدو أكثر جاهزية من العين الذي لم يبدأ موسمه المحلي بعد.



ومع ذلك يقول ماميتش إن فريقه جاهز لمواجهة الهلال في إطار سعيه لبلوغ الدور النهائي للعام الثاني على التوالي، وقال زوران في مؤتمر صحفي يوم الأحد: العين بلغ درجة الجاهزية المطلوبة لمواجهة الهلال وثقتي كبيرة في قدرة فريقي على إظهار أفضل ما لديه أمام المنافس.



وأضاف مدرب النصر السعودي السابق: من الصعب الحديث عن استراتيجية المنافس لأن لكل مدرب فكره الخاص. أخوض تحديا جديدا في مسابقة مختلفة تماما عن الدوري السعودي وشخصيا أكن كل الاحترام للهلال.



وخاض العين، بطل آسيا 2003 ووصيف البطل العام الماضي، فترة إعداد في النمسا وبعد عودته للإمارات واجه المحرق البحريني مرتين وديا ففاز 3-صفر وتعادل 1-1.