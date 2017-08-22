استدعاء بنعطية وحكيم زياش لتمثيل المغرب

عاد المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس إلى تشكيلة المغرب استعدادا لمواجهتين ضد مالي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018، مطلع سبتمبر بعد العدول عن قرار الاعتزال الدولي

وأقنع هيرفي رينار مدرب المغرب، بن عطية بالعودة للتشكيلة التي ضمت أيضا حكيم زياش صانع لعب أياكس الهولندي بعد انتهاء خلافاته مع المدرب الفرنسي.

ويستضيف المغرب منتخب مالي بلقاء الذهاب في الأول من سبتمبر وتتكرر المواجهة بعد أربعة أيام في مالي. ويملك المغرب نقطتين من جولتين ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الغابون وبفارق نقطتين عن ساحل العاج متصدرة المجموعة الثالثة أما مالي فلا تملك أي رصيد.

ويتأهل متصدرو المجموعات الخمس فقط إلى النهائيات في روسيا العام المقبل.

وجاءت تشكيلة المغرب على النحو التالي: حراس المرمى: منير المحمدي (نومانسيا الإسباني ) ياسين بونو (جيرونا الإسباني) ياسين الخروبي (الوداد البيضاوي). مدافعون: المهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي) مروان دا كوستا (باشاك شهير التركي) نبيل درار (فنر بخشة التركي) أشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني) مروان سايس (ولفرهامبتون الإنكليزي) أمين خماسي (جنك البلجيكي) سفيان علاكوش (نيم الفرنسي) جواد الياميق (الرجاء البيضاوي).

لاعبو الوسط: كريم الأحمدي (فينوورد الهولندي) يوسف آيت بناصر (كان الفرنسي) المهدي كارسيلا (أولمبياكوس اليوناني) أسامة طنان (سانت إيتيين الفرنسي) فيصل فجر (خيتافي الإسباني) يونس بلهندة (غلطة سراي التركي) مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) محمد فوزير (النصر السعودي).

مهاجمون: نور الدين أمرابط (واتفورد الإنكليزي) خالد بوطيب (ملطية سبور التركي) حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) رشيد عليوي (نيم الفرنسي) ميمون ماحي (غرونينغن الهولندي) محمد أوناجم (الوداد البيضاوي) وليد أزارو (الأهلي المصري) عزيز بوحدوز (سان باولي الألماني).