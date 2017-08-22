باوزا: لا أخشى فان مارفيك .. وأريد هزيمة الأخضر

أكد الأرجنتيني إدغاردو باوزا مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم أنه لا يخشى مواجهة الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب السعودية في مباراة التصفيات المونديالية نهاية أغسطس الجاري.



وقال باوزا لـ"العربية": لا يوجد شيء اسمه خوف، أنا مدرب معروف والهولندي له الاحترام كمدرب، فهو مدرب كبير لكني كذلك مدرب كبير، وفزت ببطولات هامة مع المنتخبات والأندية ولدي الخبرة والتاريخ الحافل.



وحول مباراة الإمارات والسعودية، أجاب: ننتظر تحقيق فوزنا الأول، ونأمل بتجاوز السعودية والعراق، وتقديم مستوى جيد، فنحن جاهزون لخوض المباراتين ولدينا نقاط القوة والضعف ونعرف نقاط ضعفهم وقوتهم.