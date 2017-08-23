عمرو جمال أول محترف مصري في جنوب أفريقيا

انضم المهاجم الدولي المصري عمرو جمال الثلاثاء إلى نادي ويتس الجنوب افريقي لمدة عام على سبيل الإعارة من الأهلي بطل الثنائية المحلية في مصر.

وأعجب مدرب ويتس غايفن هانت باللاعب جمال (25 عاما) خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا، وأجرى مع بطل مصر مفاوضات بشأن ضمه ليصبح أول مصري في جنوب أفريقيا.



وصرح هانت للصحافة: عمرو من النموذج القديم للاعب رقم 9، وأنا أحب هذا النوع من اللاعبين. يستطيع خلق الفرص وتسجيل الأهداف.

وكان جمال سجل الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري البورسعيدي، وصنع الثاني (2-1) في نهائي مسابقة الكأس الثلاثاء الماضي.

وسجل عمرو جمال 30 هدفا في 102 مباراة مع الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد القاب مسابقة دوري أبطال أفريقيا (8 القاب)، وثلاثة أهداف في 14 مباراة مع منتخب مصر.