الأهلي المصري يوافق على إعارة حمدي إلى أودينيزي

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موافقته على انتقال لاعبه الشاب أحمد حمدي إلى أودينيزي الإيطالي على سبيل الإعارة.



وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت:الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وافق على انتقال حمدي إلى أودينيزي لمدة موسم واحد ليحقق استفادة فنية ويكتسب المزيد من الخبرات.



وتوج الأهلي بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي ويستعد لاستئناف مشواره في دوري الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وانطلاق الموسم المحلي الشهر المقبل.