باوزا: مستعدون للأخضر.. ونريد النقاط كاملة

أكد الألاجنتيني إدغاردو باوزا مدرب الإمارات، أن استعدادات الفريق لمواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا تسير بشكل جيد بعد انضمام لاعبي نادي العين للمعسكر.

وتلتقي الإمارات، التي تحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بالتصفيات ولديها فرصة ضعيفة في التأهل لملحق التصفيات، مع السعودية يوم الثلاثاء باستاد هزاع بن زايد في العين قبل أن تتوجه للأردن لمواجهة العراق في الخامس من سبتمبر.

وتأخر لاعبو العين في الانضمام لمعسكر المنتخب الإماراتي لانشغال الفريق باستضافة الهلال في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي وستقام مباراة العودة شهر سبتمبر في الرياض.

ونقل موقع الاتحاد الإماراتي على الإنترنت عن باوزا قوله: يوجد تعاون كبير بين الجهاز الفني واللاعبين أثناء التدريبات التي اشتملت على النواحي البدنية والخططية. نولي اهتماما كبيرا لمواجهتي السعودية والعراق وهدفنا حصد النقاط كاملة من أجل العودة.



وتملك الإمارات عشر نقاط من ثماني مباريات وتتأخر بست نقاط خلف السعودية وأستراليا ولكل منهما 16 نقطة. وتتصدر اليابان المجموعة برصيد 17 نقطة.



وأعرب المدرب الأرجنتيني عن أمله في أن يحظى المنتخب بمساندة جماهيرية كبيرة خلال اللقاء لمنح اللاعبين الثقة المطلوبة لتحقيق الفوز.



وذكر موقع المنتخب السعودي على الإنترنت أن المواجهة المقبلة بين المنتخبين ستحمل رقم 35 إذ فازت السعودية في 21 مرة مقابل ستة انتصارات إماراتية وسبعة تعادلات بين 34 لقاء سابقا.

وأشار خميس إسماعيل لاعب وسط فريق شباب الأهلي دبي والمنتخب الإماراتي، إلى أهمية مواجهة السعودية قائلا: هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا كلاعبين خاصة وأنها ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا وهو الأمر الذي يجعلنا أكثر إصرارا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتمسك إسماعيل بأمل التأهل لنهائيات روسيا العام المقبل رغم صعوبة ذلك قائلا: المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق سواء لنا وللمنتخب السعودي الذي يمتلك فرصة أكبر بالمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى كأس العالم مباشرة إلا أننا كذلك لا زلنا متمسكين بالأمل في الحصول على المركز الثالث على أقل تقدير ونعد الجماهير بأننا سنقاتل حتى ختام التصفيات.



ولا يبدو إسماعيل متأثرا بإقامة المباراة قبل انطلاق الموسم في الإمارات قائلا: هذا معروف سلفا ونحن كلاعبين خضنا معسكرا مع أنديتنا ولعبنا مجموعة من المباريات التجريبية، كما أن لاعبي العين خاضوا مباراة رسمية أمام الهلال إضافة إلى أن الجهاز الفني وضع برنامجا يتماشى مع هذا الموقف ونحن ملتزمون بالبرنامج ونتمنى أن نكون جاهزين تماما يوم المباراة.

