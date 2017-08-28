ملاعب مدينة العين.. فأل حسن على الأبيض

يتفاءل الإماراتيون باللعب في مدينة العين، عندما يخوضون مباريات تصفيات كأس العالم، بعدما انتصروا في أغلب مبارياتهم التي احتضنتها ملاعب المدينة، قبل العودة لها مجدداً عندما يلاقون المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2018 مساء الثلاثاء.

واستضافت العين المنتخب الإماراتي في 9 مباريات بدءا من 2001 وحتى 2011، ولعب المنتخب الإماراتي ضد كل من إيران، الهند "مرتين"، بروناي، اليمن "مرتين"، تايلاند، سوريا، والكويت، وفاز في 6 لقاءات وخسر 3 مباريات.

واستضافت مدينة العين، مباراة الأبيض أمام منتخب الهند في تصفيات كأس العالم 2002، وكان أول انتصار للمنتخب الإماراتي على أرض العين بنتيجة 1-0.

وفي الدور الأول من التصفيات ذاتها، واجه الإمارات منتخب بروناي وتغلب عليه 4-0، قبل أن يواجه المنتخب اليمني وينتهي اللقاء بنتيجة 3-2 للإمارات، وكلها أقيمت على استاد الشيخ خليفة بن زايد الدولي.

واستمرت انتصارات منتخب الإمارات على ذات الاستاد في تصفيات كأس العالم 2006، حيث انتصر على تايلاند بنتيجة 1-0، وفي اللقاء الثاني أحرز ثلاثية في المرمى اليمني، للمرة الثانية، وانتهت المباراة 3-0.

واعتمد منتخب الإمارات مدن أبوظبي ودبي كثيرا في تصفيات كأس العالم 2010، حيث لم يلعب المنتخب الوطني الإماراتي في العين في التصفيات ذاتها سوى لقاءين كانتا عام 2008 أمام المنتخبين الإيراني والسوري، وتلقى منتخب الإمارات هزيمته الأولى على استاد "خليفة الدولي" أمام إيران، قبل أن يواجه المنتخب السوري ويخسر 3-2 في ذات التصفيات على ملعب استاد طحنون بن محمد.

وتقابل المنتخب الإماراتي مع الهندي في تصفيات كأس العالم 2014، مرة ثانية في العين وانتصر عليه بنتيجة 3-0 قبل أن يستقبل آخر هزيمة له في مدينة العين على أيدي المنتخب الكويتي 3-1 عام 2011.