نيبوشا يقترب من تدريب الزمالك المصري

أعلن بكر العدوان نائب رئيس الفيصلي الأردني رحيل المدرب المونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش إلى القاهرة لتولي تدريب الزمالك المصري.

وقال العدوان في تصريح نقله الحساب الرسمي للنادي الأردني على "تويتر": وجه نيبوشا شكره لمعالي سلطان ماجد العدوان، رئيس النادي، والجهازين الإداري والفني وكافة الجماهير على ما تلقاه من دعم خلال الفترة الماضية، علماً بأنه سيتم تطبيق شروط العقد بين النادي الفيصلي والمدرب نيبوشا.

وقاد نيبوشا فريق الفيصلي إلى تحقيق لقب الدوري وكأس الأردن وكأس الكؤوس بالإضافة إلى حصوله على وصافة البطولة العربية خلفاً للترجي التونسي.

وسبق لنيبوشا العمل في الشرق الأوسط، أولاً كمدرب لنادي كاظمة الكويتي موسم 2012-2013، وهجر السعودي عام 2015.