المنتخب الإماراتي يثأر ويقلب تأخره إلى فوز على الأخضر

جدد المنتخب الإماراتي لكرة القدم آماله في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 على ضيفه السعودي، الثلاثاء، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله نواف العابد في الدقيقة 20 من الشوط الأول من ركلة جزاء، وتعادل علي مبخوت للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 21 قبل أن يحرز أحمد خليل هدف الفوز للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 60.

وتقدم أحمد خليل ليقتسم صدارة هدافي التصفيات مع محمد السهلاوي مهاجم المنتخب السعودي برصيد 16 هدفا لكل منهما.

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن منتخبي أستراليا والسعودية اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وبات المنتخب السعودي بحاجة ماسة للفوز على اليابان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة ليحجز تذكرة التأهل مباشرة للمونديال.

ويحتاج المنتخب الإماراتي للفوز على مضيفه العراقي في المباراة المقبلة مع خسارة المنتخب الأسترالي في مباراتيه المقبلتين أمام أستراليا وتايلاند، أو خسارة المنتخب السعودي أمام اليابان في الجولة المقبلة لتصبح أمامه الفرصة لاحتلال المركز الثالث وخوض الدور الفاصل.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني يصعدان مباشرة لنهائيات المونديال، فيما يخوض صاحب المركز الثالث دورا فاصلا مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، على أن يخوض الفائز منهما مباراة فاصلة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

والخسارة هي الثالثة للمنتخب السعودي في هذا الدور بالتصفيات حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في مباراة.

فيما كان الفوز هو الرابع للمنتخب الإماراتي الذي تعادل في واحدة وخسر في أربع مباريات.

وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الإماراتي في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فهد المولد نواف العابد ويحيى الشهري.