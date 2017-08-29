كوبر يستبعد الشيخ من تشكيلة "الفراعنة"

استبعد هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر، لاعبه أحمد الشيخ هداف الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وذلك قبل مواجهة أوغندا في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم يوم الخميس المقبل.

وقال الاتحاد المصري بصفحته على فيسبوك، الثلاثاء، إن كوبر استبعد الشيخ إضافة إلى محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي ومحمود عزت مدافع سموحة وأيمن أشرف المنضم حديثا للأهلي.

وظهر الشيخ بشكل رائع في الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف الدوري برصيد 17 هدفا خلال لعبه معارا من الأهلي إلى مصر للمقاصة.

وقال الشيخ العائد لصفوف الأهلي لرويترز: "حلمنا جميعا واحد وهو التأهل لكأس العالم، ولم يخطر ببالي أن أشعر بالحزن بسبب استبعادي".

وأضاف أشرف الذي يلعب كمدافع أو كظهير أيسر: "تقبلت استبعادي بصدر رحب، وهدفنا جميعا الفوز على أوغندا ذهابا وإيابا".

وفازت مصر في أول جولتين من تصفيات كأس العالم، وستقطع خطوة كبيرة للعودة للنهائيات لأول مرة منذ 1990 إذا حققت انتصارين على أوغندا في الجولتين المقبلتين.

وستلعب مصر أولا في ضيافة أوغندا يوم الخميس، قبل أن تلعب على أرضها في استاد برج العرب في الخامس من سبتمبر.