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باوزا يستدعي لاعبين جدداً استعداداً لمواجهة العراق

المصدر: أبوظبي - د ب أ
المنتخب الإماراتي تغلب على السعودية 2-1
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استدعى الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، لاعب فريق الوحدة محمد عبد الباسط، ولاعب فريق الجزيرة أحمد العطاس، لقائمة المنتخب استعدادا لمواجهة منتخب العراق، يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الأردنية عمان، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء استدعاء اللاعبين لتعويض الغيابات التي يعاني منها المنتخب الإماراتي قبل مواجهة العراق، بعد إيقاف خميس إسماعيل وعلي مبخوت لحصولهما على إنذارين، ومحمود خميس بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء السعودية، إلى جانب غياب الحارس علي خصيف وعمر عبدالرحمن بداعي الإصابة.

واكتفى منتخب الإمارات بأداء جلسة تدريبية في الصالة المغطاة باستاد خليفة بن زايد صباح اليوم الأربعاء، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني إدغاردو باوزا منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة للاحتفال بعيد الأضحى مع أسرهم على أن يعود الفريق للتجمع يوم السبت في دبي استعدادا للسفر إلى الأردن يوم الأحد.

كلمات دالّة

#الإمارات, #العراق, #باوزا

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