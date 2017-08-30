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مارفيك: الأخضر يعاني بدنيا.. وباوزا: أظهرنا شخصيتنا

المصدر: العربية.نت
جانب من مواجهة السعودية والإمارات
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أكد الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن لاعبي الأخضر يعانون من مشكلة بدنية، مشيراً في الوقت ذاته، إلى ضرورة تحسنهم قبل الموقعة المقبلة أمام اليابان.

وأضاف قائد الدفة الفنية للأخضر في حديثه عقب مواجهة الإمارات: "لاعبو السعودية أدَوا 25 دقيقة الأخيرة من المباراة بشكل جيد، لكن رغم ذلك لم يتمكنوا من تعديل النتيجة".

من جانبه أعرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، مدرب المنتخب الإماراتي، عن سعادته بفوز الأبيض، مشيرا إلى أن اللقاء لم يكن سهلا، مؤكدا في الوقت ذاته، أن شخصية الأبيض فرضت نفسها في المواجهة.

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