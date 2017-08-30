مدرب سوريا: نقاط قطر تقربنا من الملحق

أكد أيمن الحكيم، مدرب المنتخب السوري، أن الفوز على قطر غدا الخميس يمثل بوابة العبور نحو الاقتراب من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وتستضيف سوريا المنتخب القطري في مدينة مالكا الماليزية ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.



وتحتل سوريا المركز الرابع بالمجموعة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين عن قطر صاحبة المركز الخامس بينما ضمنت إيران التأهل للنهائيات بالفعل بينما يتصارع منتخب كوريا الجنوبية (13 نقطة) وأوزبكستان (12) على بطاقة التأهل المباشرة الثانية لبطولة روسيا.



وقال الحكيم في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "إيران تأهلت رسميا عن مجموعتنا والمنافسة محصورة على البطاقة الثانية والملحق بين أربعة منتخبات بنسب متفاوتة وذلك قبل جولتين من النهاية.



وتابع: "عملنا خلال الفترة الماضية على تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق حلم السوريين ونأمل بتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين لاقتناص المركز الثالث ليبقى أمل التأهل قائما".



وعن عودة المهاجم عمر السومة للمنتخب بعد غياب طويل قال الحكيم: "السومة مرحب به في منتخب بلده وسيشكل إضافة مهمة إلى جانب زملائه بالمنتخب والجميع يدرك أهمية تحقيق الفوز ولا شيء آخر".



وانضم مهاجم الأهلي السعودي لأول مرة لمنتخب بلاده خلال تصفيات كأس العالم وقد يبدأ مباراة قطر التي تستضيفها ماليزيا غدا.



وعن انسجام اللاعبين قال مدرب سوريا: "منتخبنا يمر بظروف صعبة لأنه خاض جميع مبارياته خارج أرضه ما يعني افتقاده لعاملي الأرض والجمهور".



وزاد: "رغم ذلك فإن عزيمة وإصرار اللاعب السوري أقوى من الظروف ونجحنا حتى اللحظة بصنع انجاز. تأهلنا سيكون اعجازا".



وتختتم سوريا، التي لم تتأهل لكأس العالم من قبل، مبارياتها على أرض إيران التي ضمنت التأهل من الجولة الماضية ما يعني أن الفوز في المباراتين المقبلتين قد يدفعها لاقتناص المركز الثالث.