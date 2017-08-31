السومة وخربين يضعان سوريا على أعتاب المونديال

أنعشت سوريا آمالها في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بفضل ثنائية المهاجم عمر خربين في الفوز 3-1 على قطر في ماليزيا يوم الخميس.

ورفعت سوريا رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أوزبكستان التي خسرت على أرض الصين 1-صفر ونقطتين عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني قبل أن تلعب على أرض إيران، المتأهلة بالفعل، يوم الثلاثاء المقبل.

وتملك سوريا فرصة التأهل كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى في حال الفوز على إيران الجولة المقبلة.

وانتظر خربين سبع دقائق فقط ليضع الهدف الأول لسوريا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعادل علي أسد للضيوف في الدقيقة 35.

وبعد الاستراحة بعشر دقائق جعل مهاجم الهلال السعودي النتيجة 1-2 بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك سعد الشيب حارس قطر.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف محمود المواس الهدف الثالث لفريقه بتسديدة من داخل المنطقة على يسار الشيب.

وتتذيل قطر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من تسع مباريات قبل أن تستضيف الصين في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.