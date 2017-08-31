عبدالأمير يقود العراق للفوز على تايلاند

أحرز سعد عبد الأمير ركلة جزاء قبل النهاية بخمس دقائق ليقود العراق للفوز 2-1 على مضيفته تايلاند ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 يوم الخميس.

وتقدم جاستن ميرام للعراق بعد 34 دقيقة من البداية لكن تريستان دو أدرك التعادل لتايلاند في الدقيقة 63.

وقام الحكم بطرد ثيتيبان بونجتشان بعد حصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 72 قبل أن يمنح عبد الأمير بلاده الانتصار ليرتفع رصيد العراق إلى ثماني نقاط في المركز قبل الأخير بفارق ست نقاط عن تايلاند متذيلة الترتيب.

ويخوض العراق مباراته الأخيرة بالتصفيات يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الأردنية عمان عندما يستضيف الإمارات رابعة المجموعة الثانية.

وتأهلت اليابان للنهائيات بالفعل بعد فوزها 2-صفر على أستراليا.