الأهلي يدك إنبي برباعية.. والزمالك يكتفي بالتعادل

واصل فريق الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بتغلبه على إنبي 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثانية عشر من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل الزمالك مع الرجاء 1 - 1 وفوز الأسيوطي سبورت على طنطا 2 - 1.

وسجل أهداف الأهلي سعد سمير وجونيو أجايي ووليد أزارو وأحمد الشيخ في الدقائق 28 و39 و54 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإنبي صلاح محسن في الدقيقة 43.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة المصري مع الإنتاج الحربي يوم الإثنين، فيما توقف رصيد إنبي عند 15 نقطة في المركز الثامن مناصفة مع الانتاج الحربي.

وبهذا الفوز حافظ الأهلي على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم حيث حقق فوزه السابع مقابل التعادل في مباراة واحدة، ولديه أربع مباريات مؤجلة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لإنبي هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ست.

وجاءت بداية الشوط الأول سريعة من الفريقين بحثا عن خطف هدف التقدم وظهرت خطورة الأهلي الهجومية في تحركات الرباعي وليد سليمان وعبد الله السعيد وجونيور أجايى ووليد أزارو في الثلث الهجومي في حين أعتمد إنبي على التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وأهدر عبد الله السعيد هدفا من انفراد تام، أنقذها علي لطفي ببراعة شديدة لتذهب الكرة إلى ركلة ركنية، لعبها وليد سليمان على رأس سعد الدين سمير الذي وضعها الشباك بكل قوة مسجلا الهدف الأول للأحمر في الدقيقة 28.

وسنحت أكثر من فرصة تهديفية محققة للأهلي خاصة عن طريق أزارو الذي انفرد بالمرمى مرتين حاول تمرير الأولى لأجايى ولكن المدافع أنقذها قبل أن تصل للأخير والثانية وضعها بشكل سيء في القائم الأيمن بعد تلقيه تمريرة من أجايى أمام المرمى مباشرة .

ونجح أجايي في ترجمة سيطرة الأهلي عن طريق تسجيل الهدف الثاني حيث بدأت الهجمة بتبادل الكرة مع وليد أزارو أخترق بها النيجيري منطقة الجزاء وسدد الكرة على يسار الحارس علي لطفي لتسكن كرته الشباك .

ونجح إنبي في تقليص الفارق قبل انتهاء الشوط الأول حيث سجل هدفا في الدقيقة 43 عن طريق صلاح محسن الذي تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بقدمه مباشرة داخل شباك الحارس محمد الشناوي .

ومرت الدقائق الأخيرة بلا جديد لينتهي الشوط بتقدم الأهلي على إنبي 2 - 1.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه الهجومي على فريق إنبي بحثا عن توسيع الفارق في حين بحث البترولي عن فرص محققة للتعادل.

ونجح أزارو في انهاء سوء التوفيق الذي لازمه منذ بداية المباراة بتسجيله هدفه الأول والثالث للأهلي في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء حولها بقدمه تجاه مرمى إنبي لكن الكرة ارتطمت بالقائم وعادت لتصطدم برأس المهاجم المغربي وتسكن الشباك .

وسدد محمود قاعود الذي شارك كبديل لتراوري كرة قوية في الدقيقة 63 من على حدود منطقة الجزاء باتجاه مرمى الأهلي لكن كرته علت العارضة، وشهدت الثلث ساعة الأخيرة استسلام فريق إنبي في ظل الدفاع المحكم وسيطرة لاعبي الأهلي، وصوب عبد الله السعيد كرة ارضية قوية باتجاه مرمى انبي في الدقيقة 82 تصدى لها الحارس ببراعة، ومرر عمرو الحلواني كرة عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 88 قابلها محمود قاعود بتسديدة قوية برأسه لكن كرته مرت أعلى مرمى الشناوي لتضيع فرصة هدف محقق لإنبي.

وأطلق أحمد الشيخ رصاصة الرحمة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بعدما أحرز رابع أهداف الأهلي من انفراد بالمرمى سدد الكرة اثناء خروج الحارس لتسكن الشباك، ومرت الثواني الأخيرة بلا جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي على إنبي 4 - 1.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق الزمالك في فخ التعادل 1 - 1 أمام مضيفه الرجاء.

وتقدم فريق الرجاء بهدف سجله صالح موسى في الدقيقة 17 وتعادل كاسونغو للزمالك في الدقيقة 73.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع مناصفة مع المقاولون العرب، فيما رفع الرجاء رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

ويذكر أن هذا التعادل هو الرابع للزمالك هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو الثالث للرجاء مقابل الفوز في مباراة والخسارة في ثماني مباريات.

وفي المباراة الثالثة، واصل فريق الأسيوطي سبورت انطلاقته المميزة بالدوري وتغلب على طنطا 2 - 1.

وسجل هدفي الأسيوطي كل من محمد عنتر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ومهند لاشين من ركلة جزاء في الدقيقة 67، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لطنطا سيف الدين الجزيري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الأسيوطي سبورت رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد طنطا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.