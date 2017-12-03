الوزير الروضان: القانون سينقل الرياضة إلى مرحلة متقدمة

أكد الوزير خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة في الكويت أن القانون الرياضي الجديد الذي تم إقراره يوم الأحد سينقل الرياضة في البلاد إلى مرحلة متقدمة.

وقال الروضان في مداخلة هاتفية مع "العربية": وصلنا إلى قانون متطور يفي بكافة متطلبات الاتحاد الدولي، ولا ينافي سيادة الدولة، وسيأخذ الوسط الرياضي إلى مرحلة متقدمة بعد فترة سابقة عانت منها الكويت من القوانين الرياضية الكثيرة.

وواصل: وجدت التعاون من جميع النواب، ربما هناك كان اختلافات بين الأعضاء، لكن الكل يريد مصلحة الكويت ورفع الإيقاف، لأن الشعب الكويتي متعلق جداً بالرياضة.