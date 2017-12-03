شباب الأهلي يقيل كوزمين ويعين مهدي بديلا له

أقال نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي لكرة القدم يوم السبت مدربه الروماني الشهير أولاريو كوزمين وعين المدرب الإماراتي مهدي علي بديلا له.

وجاءت إقالة كوزمين على خلفية النتائج السلبية التي حققها شباب الأهلي دبي في الموسم الحالي، وتعادله في آخر ست مباريات خاضها في الدوري ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الوصل المتصدر.

وأعلن شباب الأهلي دبي في بيان عبر "تويتر" إنهاء عقد مدربه الروماني أولاريو كوزمين بالتراضي بين الطرفين، وسيتولى المدرب مهدي علي دفة الادارة الفنية.

وأثنى شباب الأهلي دبي في بيانه: على الجهود التي بذلها كوزمين إبان توليه تدريب الفريق في الفترة السابقة، وبما حققه مع الفريق، و كونه من خيرة المدربين الذين وفدوا إلى الملاعب الاماراتية.

ويعد كوزمين، 48 عاما، من أنجح المدربين، وقد قاد العين للقب الدوري في 2012 و2013، ثم حقق نفس الإنجاز مع الأهلي، شباب الأهلي دبي حاليا، في 2014 و2015.

من جانبه، يعد مهدي علي من أشهر المدربين المحليين حيث قاد المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد لندن 2012، والمنتخب الأول إلى لقب كأس الخليج 2013، والمركز الثالث في كأس آسيا 2015 قبل أن يستقيل من منصبه في مارس 2017 بسبب الفشل في التأهل إلى نهائيالت مونديال 2018 في روسيا.