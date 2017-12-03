مجلس الأمة الكويتي يوافق على قانون جديد للرياضة

وافق مجلس الأمة الكويتي يوم الأحد على قانون جديد للرياضة يأمل المجلس من خلاله في إنهاء الأزمة القائمة بينها وبين المؤسسات الرياضية التي حرمتها من المشاركة في العديد من المناسبات الرياضية الدولية.

وعقد المجلس جلسة خاصة لهذا القانون فقط رغم أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب خلال أيام وفي ظل استعدادات الكويت لاستضافة قمة مجلس التعاون الخليجي.



وعبر سعدون حماد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان الكويتي في تصريح بثه التلفزيون المحلي عن أمله في أن تنتهي أزمة الرياضة في الكويت بعد إقرار القانون.



وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحاد الكويتي في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة وقال الفيفا مؤخرا إن الإيقاف قد يرفع عندما يتمكن الاتحاد الكويتي وأعضاء الاتحاد من تنفيذ المهام والالتزامات بشكل مستقل.



كما عوقبت اللجنة الأولمبية الكويتية بالإيقاف بعد اتهام الحكومة بالتدخل في أعمال اللجنة من خلال قانون جديد للرياضة، ونتيجة لذلك اضطر رياضيون كويتون للمنافسة تحت العلم الأولمبي في اولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي.



وأكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في بداية الجلسة على دستورية الجلسة رغم أن الحكومة مستقيلة وحضورها يشكل شرطا لصحة الجلسة.



وقال خالد الروضان وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة: جلسة اليوم تاريخية لإقرار قانون الرياضة ورفع الإيقاف عن الكويت وإنهاء معاناة شباب الكويت وإقرار القانون سيخطو خطوات كبيرة على طريق تطوير الرياضة.



وأضاف الوزير: دخلنا مفاوضات كبيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الإيقاف الرياضي.. حرصنا على إنجاز قانون يتواءم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.. رئيس الإتحاد الدولي أبلغنا على صفة الاستعجال بأن القانون الجديد متوافق مع قوانين الفيفا ويجب إقراره بأسرع وقت.