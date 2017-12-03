مرتضى منصور يقبل استقالة ثلاثي الزمالك الفني

وافق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، يوم الأحد، على استقالة الثلاثي حسين السيد وطارق يحيى ومدحت عبد الهادي، من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تقدمهم بالاستقالة.

وتقدم حسين السيد، مدير الكرة، وطارق يحيى، المدرب العام، ومدحت عبد الهادي، المدرب المساعد، باستقالتهم من الجهاز الفني الذي يقوده المونتنيyري نيبوشا بسبب سوء النتائج عقب التعادل مع الرجاء في المرحلة الثانية عشر للدوري المصري الممتاز.

ووجه رئيس الزمالك الشكر لحسين السيد وطارق يحيى ومدحت عبد الهادي، على تحملهم المسؤولية، مشددا على أن نيبوشا سيعمل بمفرده ومعه مدرب أجنبي حتى يستطيع محاسبته على نتائج الفريق في حالة استمرار النتائج السيئة .

وأوضح منصور، في تصريحات إعلامية أن هناك عدة لاعبين سيرحلون عن الفريق في الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لضعف مستواهم وسيتم الإعلان عنهم خلال المرحلة المقبلة.