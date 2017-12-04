ميدو يستقيل من تدريب وادي دجلة

قدم أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، يوم الأحد، استقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وخسر دجلة من الاتحاد السكندري صفر - 4، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، بالمرحلة الـ12 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وتقدم ميدو بالشكر لمسؤولي دجلة على دعمه طوال فترة عمله بالنادي، متمنيا التوفيق للفريق مع المدير الفني الجديد.

ولعب دجلة 12 مباراة بالدوري خسر في ست مباريات، وتعادل في خمس مباريات وفاز بمباراة وحيدة، ويمتلك 8 نقاط في المركز السادس عشر بالترتيب العام.