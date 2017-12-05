إيقاف مارادونا 4 مباريات لمحاولة اعتدائه على الحكم

أوقف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الثلاثاء، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا أربع مباريات وغرمه 8 ألاف درهم (حوالي 2000 دولار) بتهمة محاولة الاعتداء على حكم خلال مباراة فريقه الفجيرة في دوري الدرجة الثانية.

ويدرب مارادونا (57 عاما) الفجيرة منذ مايو 2017، وهو قاده إلى صدارة ترتيب دوري الثانية بعد مرور أربع مباريات من المسابقة برصيد 8 نقاط، وبفارق الاهداف عن الاتحاد كلباء وبني ياس.

وكان الفجيرة تعادل مع بني ياس 1-1 في 17 نوفمبر في مباراة طرد فيها مارادونا بسبب اتهامه التحكيم بظلم فريقه.

وقال منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إن "عقاب مارادونا بالإيقاف أربع مباريات جاء بسبب المادة الخاصة بمحاولة الاعتداء على الحكم، وقد استمعنا إلى مراقب مباراة الفجيرة وبني ياس الذي أكد واقعة تصرف المدرب الأرجنتيني تجاه الحكم".