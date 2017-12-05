مدرب الجزيرة الإماراتي: لا نفكر بلقاء ريال مدريد

عبر الهولندي تين كات مدرب فريق الجزيرة الإماراتي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة وهو يقود الفريق الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية عندما يبدأ مشواره الرسمي غدا الأربعاء في أولى المباريات ضد فريق أوكلاند النيوزيلاندي.

وقال تين كات في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، في مدينة العين حيث تقام المباراة الأولى على ملعب هزاع بن زايد: "أعتبر نفسي مدربا محظوظا لقيادة الجزيرة في بطولة بحجم كأس العالم للأندية، هي فرصة لا تتكرر كثيرا لأي مدرب، يجب استغلال تلك الفرصة وتقديم أفضل أداء ممكن في هذا الحدث الكبير، وثقتي كبيرة في قدرة وكفاءة اللاعبين في أولى الخطوات غدا الأربعاء".

وتابع: "فخور للغاية بلاعبي الجزيرة وروحهم القتالية، التي ظهرت في الفترات الأخيرة والتحسن الكبير الذي ظهر على الفريق مؤخرا في الدوري المحلي، واجهنا صعوبات كثيرة خلال الموسم الجاري لكن ثقتي لا حدود لها في كافة العناصر بالفريق سواء في الدوري المحلي أو في كأس العالم".

وأضاف المدرب الهولندي: "سنقاتل في كل الجبهات من أجل الظهور بالشكل اللائق ومن أجل الحصول على الألقاب".

وعن مواجهة ريال مدريد الإسباني: "الحديث عن مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية يعتبر تقليلا من قيمة وأهمية مباراة أوكلاند غدا، نحن ننظر فقط للمباراة الأولى ولا نفكر في أي شيء آخر وهذا أمر طبيعي في عالم الكرة، واهتمامنا الأول حاليا سيكون منصبا على كيفية تخطي أوكلاند".

وزاد تين كات: "المفاجآت واردة في البطولة ونحن مستعدون لمباراة الغد أمام فريق متمرس وصاحب خبرة طويلة في البطولات المختلفة وعلينا الحذر الكامل من قوة أوكلاند، وننتظر مساندة الجماهير الإماراتية ولن نشعر بأننا غرباء على ستاد هزاع بل سنجد كل الدعم والمساندة في المدرجات".