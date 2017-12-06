الجزيرة يعبر أوكلاند ويطير لمواجهة أوراوا

صعد فريق الجزيرة الإماراتي للدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالإمارات، عقب فوزه الثمين 1-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي الأربعاء في الدور الأول للمسابقة.

ويدين الجزيرة، الذي يشارك في البطولة بصفته حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي رومارينيو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38.

ورغم الفرص العديدة التي سنحت لأوكلاند من أجل التعادل والدفع بالمباراة للوقت الإضافي، إلا أن محاولاته باءت جميعا بالفشل في ظل رعونة لاعبيه وتألق علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، الذي تصدى ببراعة لأكثر من فرصة.

وضرب الجزيرة موعدا في الدور الثاني للبطولة مع أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا) يوم السبت القادم، حيث يلتقي الفائز منهما في الدور قبل النهائي مع ريال مدريد الإسباني (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) يوم 13 ديسمبر الماضي.

ويحلم الجزيرة بأن يصبح أول فريق إماراتي يصعد للمربع الذهبي للبطولة.

بتلك النتيجة، ثأر الجزيرة لخسارة مواطنه شباب الأهلي دبي صفر-2 أمام الفريق النيوزيلندي بالدور الأول لنسخة البطولة عام 2009.