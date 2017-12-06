العواني: نجاحات سابقة سبب استضافة كأس العالم للأندية

أبدى عارف العواني، عضو اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، سعادته البالغة باستضافة الإمارات للبطولة العالمية الهامة والمرتقبة، كذلك تزامنها مع اليوم الوطني الإماراتي.

وقال العواني في حديثه لـ"في المرمى": "سعداء جدا بالاستضافة كذلك تزامن البطولة مع اليوم الوطني الإماراتي، هنالك كثير من العمل يقدم من قبل رياضة الدولة، وهذا تأكيد كبير لنجاح البطولات السابقة، مما يحملنا ذلك أعباء كبيرة على تقديم الأفضل".

وواصل بقوله: "الافتتاح شيء مبسط، وذلك وفقاً للقوانين الدولية، فيما البطولة تحظى بزخم كبير، صحيح لم يحالفنا الحظ في حضور نادي الهلال السعودي، لكن وجود أندية جماهيرية سينعش البطولة".