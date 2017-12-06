الوصل يبقي ليما في صفوفه حتى 2022

أعلن نادي الوصل متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تمديد تعاقده مع هدافه البرازيلي فابيو دي ليما حتى 2022.

وقال الوصل بموقعه على الإنترنت: "جددت شركة الوصل تعاقدها مع نجم الفريق الأول فابيو دي ليما حتى نهاية موسم 2022 بعد الأداء المبهر الذي قدمه المحترف البرازيلي مع الإمبراطور خلال السنوات الماضية".

وأضاف: "جاء تجديد التعاقد مع هداف الفريق في إطار حرص مجلس الإدارة على الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، خاصة أن اللاعب من أعمدة الفريق الرئيسية".

وساهم الهداف البرازيلي، الذي تلقبه جماهير الوصل باسم "فابيجول"، في تصدر الدوري بشكل مفاجئ هذا الموسم وسجل 11 هدفا بعد أول عشر جولات.

ووفقا لموقع لجنة دوري المحترفين على الإنترنت فقد تمكن فابيو من تسجيل 72 هدفا في 86 مباراة مع الوصل في الدوري منذ ظهوره الأول في موسم 2014-2015.

وقال فابيو: "أنا سعيد بتجديد تعاقدي.. فضلت البقاء مع الوصل رغم امتلاك العديد من العروض المغرية بسبب شعوري بالسعادة مع الفريق وارتباطي الكبير بجماهير الإمبراطور العريضة".

وأضاف المهاجم البالغ عمره 24 عاما: "أتمنى أن أساهم مع زملائي في إحراز البطولات وتحقيق تطلعات المشجعين".

ويتصدر الوصل الدوري برصيد 22 نقطة من عشر مباريات ويتقدم بفارق هدف واحد على العين صاحب المركز الثاني.