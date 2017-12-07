الجزائر تواجه الإمارات ودياً في دبي

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، أن منتخب المحليين سيواجه المنتخب الإماراتي وديا يوم 23 من الشهر الجاري في دبي، بدعوة من الاتحاد الإماراتي للعبة.

وأوضح الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الجهاز الفني لـ"الخضر" بقيادة رابح ماجر، سيشرف على معسكر إعدادي قصير بالمركز التقني سيدي موسى من 17 إلى 19 من الشهر الجاري، قبل أن تسافر بعثة المنتخب الجزائري مباشرة إلى دبي على أن تعود إلى الجزائر في 24 من نفس الشهر، أي في اليوم الموالي للمواجهة أمام الإمارات.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الجزائري مباريات ودية في تواريخ الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، في مارس، ومايو، ويونيو 2018، أمام منتخبات قد تكون من بينها مالي والغابون وإيران والبرتغال.