الفضل: يوم فرح انتهت به الحقبة المظلمة

وصف أحمد الفضل، عضو مجلس الأمة الكويتي، ما حصل للكرة الكويتية بالمعركة الداخلية والحقبة المظلمة التي انتهت تماما، مؤكدا في الوقت ذاته، عودة الثقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الكويتي.

وقال فضل في حديثه لـ"في المرمى": "مبروك للشعوب الخليجية كاملة، ونشكر للجميع تعاطفهم، هذا يوم فرح استثنائي ونجاح".

وتابع: "حقيقة ما رأيناه هي فرحة عارمة لا توصف، وخبر مثل هذا زرع الأمل، وما حصل سابقا كانت معركة داخلية، وانتهينا من هذه الحقبة المظلمة".

وزاد فضل في حديثه: "كان ينقصنا الثقة، الآن عادت وانتهى دور الوسيط الذي يتلقون منه المعلومات الخاطئة".