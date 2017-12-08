العين يتجاوز الظفرة ويتصدر مؤقتاً

تصدر العين دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الظفرة في انتظار نتيجة مباراة الوصل المتصدر السابق مع شباب الأهلي دبي التي ستقام في وقت لاحق يوم الجمعة.

ورفع العين رصيده إلى 25 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن الوصل الذي سيلتقي شباب الأهلي دبي صاحب المركز السادس في أول مباراة يقودها مدربه الجديد مهدي علي.

وتلقى الظفرة الخسارة الخامسة في 11 مباراة ليظل في المركز قبل الأخير بثماني نقاط مع ختام الدور الأول.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني حيث وضع محمد عبد الرحمن العين في المقدمة بعد الاستراحة بخمس دقائق بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ليحرز أول أهدافه في المسابقة هذا الموسم.

وبعدها بتسع دقائق ضاعف إبراهيم دياكيه النتيجة بعد تمريرة رائعة من السويدي ماركوس بيرغ قبل أن يقلص سعيد الكثيري الفارق قبل النهاية بثماني دقائق.

وفي مباراة اخرى حافظ دبا والشارقة على مركزيهما في ترتيب الدوري بتعادلهما 1-1.

ورفع دبا رصيده إلى 11 نقطة من نفس عدد المباريات في المركز الثامن متقدما بنقطة ومركز واحد عن الشارقة.

وتقدم البرازيلي ويلتون سواريس للشارقة في الدقيقة 59 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وأدرك المغربي إدريس فتوحي قائد دبا التعادل بعدها بأربع دقائق من ركلة حرة رائعة.