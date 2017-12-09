البحرين تشارك في كأس الخليج دعماً لكرة القدم الكويتية

أكد الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم السبت أن مشاركة بلاده في "خليجي 23" تأتي دعما للكويت بعد رفع الايقاف الدولي عنها رسميا.

وقال رئيس لجنة المنتخبات البحرينية، في تصريح لوكالة "فرانس برس": سعدنا كثيرا برفع عقوبة الإيقاف المفروضة على الاتحاد الكويتي، ومشاركتنا في البطولة الخليجية في الكويت تأتي تأكيدا لدعمنا لها وللرياضة الكويتية خاصة بعد رفع الإيقاف عنها من قبل الاتحاد الدولي .

وأضاف: بطولة الخليج تكتسب أهمية وطابعا خاصا، وبالتالي لدينا عدة أهداف من هذه المشاركة، والطابع التنافسي في البطولات الخليجية مميزة وسط الأجواء المحيطة بها سواء بالملعب أو خارجه، كما أن المنتخب البحريني يضم مجموعة من اللاعبين الشباب وبعضهم يخوضون البطولة للمرة الأولى ونسعى لكسب الخبرة لهم والاحتكاك.

وأكد أن المنتخب البحريني يطمح للوصول في هذه البطولة إلى أبعد نقطة وتحقيق اللقب كحق مشروع لجميع المنتخبات".

وقال نائب رئيس الاتحاد البحريني للشؤون الفنية: قرار المشاركة جاء بشكل سريع، والأمر لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا، فحسب روزنامة الاتحاد للموسم الكروي وضع في اعتباره فترة التوقف الحالية وبالتالي لن يؤثر على سير منافسات الدوري المحلي، وفي الوقت نفسه وضع مدرب المنتخب التشيكي ميروسلاف سكوب في اعتباره برنامج اعداد المنتخب في هذه الفترة وخوض مباراة ودية تجريبية.



وأعلن رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ احمد اليوسف رسميا استضافة بلاده لبطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين من 22 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل بمشاركة المنتخبات كافة وهي الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين والعراق واليمن.