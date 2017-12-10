الأهلي يخسر في الدوري المصري للمرة الأولى منذ 18 شهراً

ألحق فريق مصر المقاصة أول هزيمة بفريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم منذ يونيو 2016 ، بعد ان تغلب عليه 3 - 2 يوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للدوري.



وسجل أهداف المقاصة حسين الشحات في الدقيقة 24 وبولان فوافي في الدقيقة 64 وجون أنتوي من ركلة جزاء في الدقيقة 73 ، فيما سجل هدفي الأهلي عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ووليد أزارو في الدقيقة 74، وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد أن تلقى صالح جمعة البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



ورفع المقاصة رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز الثاني. وهذه الخسارة هي الأول للأهلي هذا الموسم حيث فاز في ثمانية مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولديه مباراتان مؤجلتان ، فيما يعد هذا الفوز هو الخامس للمقاصة هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ثلاث مباريات.



وترجع آخر خسارة للأهلي في الدوري عندما خسر من المصري 2 - 3 في الموسم قبل الماضي وبالتحديد في يونيو.