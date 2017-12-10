علي مبخوت: جاهز للاستمتاع أمام أفضل لاعبي العالم

قال علي مبخوت مهاجم الجزيرة إنه سعيد بمساعدة فريقه على تجاوز "بداية سيئة" للموسم بعدما سجل هدف الفوز 1-صفر على أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم السبت وينوي الاستمتاع بمواجهة ريال مدريد في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.



ونجح مبخوت الهداف التاريخي للجزيرة في إحراز هدف اللقاء الوحيد مع بداية الشوط الثاني بعد انفراد بالحارس. وقال علي لـ"رويترز": نحمد الله على الفوز الذي تحقق بداية سيئة للموسم لكننا وصلنا إلى كأس العالم بحالة جيدة وبذلنا جهدا كبيرا للانتفاضة في الوقت المناسب وأنا سعيد لأنني ساعدت الفريق على ذلك.



ولم تكن بداية حملة دفاع الجزيرة عن لقب دوري المحترفين الإماراتي موفقة حيث حقق أربعة انتصارات فقط في أول عشر مباريات ويحتل المركز الخامس بفارق تسع نقاط عن الصدارة.



وبدأ الجزيرة مشواره في كأس العالم للأندية بالتفوق 1-صفر على أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الأربعاء الماضي.



وأضاف مبخوت: بعد الفوز على بطل آسيا قلت إن هذه المباراة أهم من مباراة ريال مدريد ووجهنا كامل تركيزنا إلى مواجهة أوراوا القوي.



وتابع: لكن الآن يمكننا بدء الاستعداد لملاقاة نخبة من أفضل لاعبي العالم والاستمتاع باللعب ضدهم في لقاء رسمي محط أنظار الجميع.



ويستضيف الجزيرة منافسه ريال بطل أوروبا وحامل اللقب في استاد مدينة زايد الرياضية والفائز سيواجه غريميو البرازيلي أو باتشوكا المكسيكي على لقب البطولة.