عموري ومبخوت يتصدران قائمة زاكيروني في خليجي "23"

استدعى الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب الإمارات 30 لاعبا، بينهم ستة من الجزيرة المتأهل لقبل نهائي كأس العالم للأندية، للمشاركة في معسكر يبدأ يوم الإثنين في دبي استعدادا لخوض منافسات كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23".

وقال الاتحاد الإماراتي بموقعه على الإنترنت يوم الأحد إن الجهاز الفني أجرى تعديلات على البرنامج الذي أعلنه سابقا حيث تقرر إلغاء المباراتين الوديتين أمام الإكوادور يوم الأحد المقبل والجزائر في 23 من الشهر الحالي والاكتفاء بالتدريبات لحين موعد البطولة.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي في الدوحة يوم الإثنين إعلان استضافة الكويت للبطولة رسميا بين 22 ديسمبر الحالي والخامس من يناير المقبل.

وضمت تشكيلة الإمارات: خالد عيسى ومهند سالم العنزي وإسماعيل أحمد وسعيد جمعة ومحمد أحمد ومحمد عبد الرحمن وأحمد برمان وعمر عبد الرحمن "عموري" وريان يسلم، من العين، علي خصيف وفارس جمعة وأحمد العطاس وعلي مبخوت وخلفان مبارك وأحمد خليل، من الجزيرة، محمد الشامسي ومحمد برغش المنهالي، من الوحدة، خليفة مبارك غانم ومحمود خميس وسالم صالح وجاسم يعقوب، من النصر، علي سالمين وسالم العزيزي وسلطان المنذري، من الوصل، خميس إسماعيل وعبد العزيز صنقور وماجد حسن وإسماعيل الحمادي، من شباب الأهلي دبي، عبد الرحمن يوسف، من الظفرة، وأحمد مال الله، من نادي الإمارات.

وسينضم لاعبو الجزيرة للمعسكر فور انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية المقامة في مدينتي أبوظبي والعين.

وسيلتقي الجزيرة، حامل لقب الدوري المحلي، يوم الأربعاء مع ريال مدريد بطل أوروبا في قبل النهائي.

وتجاوز الجزيرة أوكلاند سيتي من نيوزيلندا 1 - صفر في المباراة الافتتاحية قبل أن يهزم أوراوا الياباني بطل آسيا بالنتيجة ذاتها يوم السبت ويصعد لقبل النهائي.