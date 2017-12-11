بدعم من آل الشيخ.. الأهلي المصري يواجه أتليتكو مدريد

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تنظيم احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان "السلام ضد الإرهاب" بمباراة تجمع الفريق وأتليتكو مدريد الإسباني يوم 30 ديسمبر الجاري بدعم كامل من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وستكون فقرة الاحتفال الرئيسية مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الإسباني بكامل نجومه في ملعب برج العرب، بعد قيام إدارة النادي بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

ويتضمن المهرجان أيضاً العديد من الفقرات الفنية التي تنتظر الجماهير، وذلك بمشاركة مجموعة من الفنانين، وفي مقدمتهم محمد حماقي ورابح صقر وأحمد الهرمي ووليد الشامي.

وقدم محمود الخطيب على توجيه الشكر لتركي آل الشيخ على دعمه الكامل لهذا المهرجان ورعايته وحرصه على إقامة هذه الاحتفالية في أجواء عربية بشكل عام، مصرية وسعودية بشكل خاص، وهو ما يعكس عمق التلاقي والمحبة بين البلدين، خاصة أن العائد المادي لهذا المهرجان سوف يخصص لصالح أسر الشهداء المصريين.

ووفقاً للاتفاقات التي جرت بين الأطراف المعنية خلال الأيام الماضية تقرر أن يصل فريق أتلتيكو مدريد على متن طائرة خاصة إلى مطار برج العرب يوم 29 من الشهر الجاري، على أن يؤدي المباراة في اليوم التالي ثم العودة إلى بلاده.

هذا ويقوم لاعبو الفريق الإسباني بتوجيه رسالة محبة وتضامن للشعب المصري باللغة العربية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتأكيد على وقوف الجميع يدًا واحدة في وجه الإرهاب.