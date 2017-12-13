عموري: أرغب بالاحتراف خارجياً.. وأتشرف باللعب للهلال

أكد عمر عبدالرحمن، لاعب العين والمنتخب الإماراتي، عدم علمه بمفاوضات نادي الهلال مع ناديه الإماراتي من أجل استقطابه خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب دخوله الفترة الحرة من عقده الاحترافي.

وقال عموري في حديث هاتفي لـ"في المرمى": "سمعت عن أخبار مفاوضات الهلال، لكنني لا أعلم ما حدث بين الناديين بسبب التحاقي في معسكر المنتخب الإماراتي".

وتابع: "القرار بيد المسؤولين بنادي العين، والرأي الأول والأخير بيد نادي العين، أنا صبور وراض بكل شيء".

وعن رغبته في الانتقال، أردف نجم المنتخب الإماراتي: "أرغب في الاحتراف خارجيا لتمثيل بلدي الإمارات خير تمثيل، هذا طموح وتحد، فيما لو لعبت للهلال سيكون شرف كبير بكل تأكيد، وهذا شعور لدى جميع اللاعبين الخليجيين والعرب".