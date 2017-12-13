مدرب الكويت: هدفنا التتويج باللقب

شدد الصربي بوريس بونياك، المدير الفني لمنتخب الكويت، على جاهزية فريقه لخوض بطولة كأس الخليج لكرة القدم، التي ستنطلق في الكويت يوم 22 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن المنتخب الأزرق سيدخل البطولة بهدف التتويج باللقب.

وأعرب بونياك، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، عن رضاه التام عن مستوى لاعبي فريقه، مؤكدا في الوقت نفسه على صعوبة المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب الكويتي برفقة منتخبات السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وهو ما يتطلب الاستعداد الجاد قبل خوض فعاليات المسابقة.

وأكد المدرب الصربي أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود للظهور بمستوى يليق بسمعة وتاريخ المنتخب الكويتي، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

ومن المقرر أن يدخل منتخب الكويت معسكرا مغلقا بدءا من اليوم، قبل أن يغادر للعاصمة البحرينية المنامة، لملاقاة منتخب البحرين وديا.