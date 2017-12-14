الاتحاد الكويتي يكشف شعار بطولة خليجي 23

كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوم الخميس عن شعار كأس الخليج بعد النجاح في الحصول على موافقة كل الدول على المشاركة في خليجي 23 بعد أيام قليلة.

وتضمن الشعار صورة لحمامة تحمل ألوان قمصان الدول المشاركة وكرة قدم للبطولة التي تنطلق يوم 22 ديسمبر بمباراة الكويت صاحبة الأرض مع السعودية.

وقال الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي: "العقبة كانت في إعداد الأزرق للمشاركة بالبطولة بعد سنتين من الإيقاف ثم العودة لتشكيل قوام المنتخب من جديد وتحضيره للمشاركة في فترة زمنية قصيرة جدا حوالي عشرة أيام".

وقال حمود فليطح نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية: "نشكر دول مجلس التعاون على حرصهم بالمشاركة، وستقام البطولة في ستاد جابر وستاد الكويت وهناك ستة ملاعب للتدريب".

وتلعب الكويت في المجموعة الأولى مع السعودية والإمارات وسلطنة عمان، بينما تضم المجموعة الأخرى العراق واليمن والبحرين وقطر.

وأكد الاتحاد الكويتي أنه سيعلن جدول البطولة كاملا في وقت لاحق لكن من المنتظر أن يقام النهائي في الخامس من يناير.