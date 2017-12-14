شاهد.. جماهير الجزيرة تستفز رونالدو باسم "ميسي"

استفز جمهور الجزيرة الإماراتي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، عندما ردد اسم ليونيل ميسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية التي جمعت الفريقين في أبوظبي.

وبينما كان رونالدو قريباً من الجماهير في الشوط الأول، انطلقت هتافات "ميسي..ميسي" بينما وقف اللاعب الأفضل في العالم مذهولاً، وهو يحدق بأنصار الفريق الإماراتي.

وليست هي الحادثة الوحيدة من نوعها، فقد رددت جماهير جيرونا اسم ميسي كلما استلم رونالدو الكرة في مباراة الفريقين الدورية قبل شهرين.

وأبدت الجماهير البرتغالية قبل 4 أعوام غضبها من مستوى قائدهم في إحدى مباريات تصفيات كأس العالم، لتردد اسم ميسي نكاية برونالدو، كما فعلت جماهير النمسا ذلك في مباراة المنتخبين خلال بطولة يورو 2016 عندما أهدر رونالدو عدة فرص في المواجهة التي تعادل فيها المنتخبان سلبياً.

وعلى العكس من ذلك، ردد جمهور سبورتينغ لشبونة "نادي كريستيانو الأم" اسم رونالدو عندما يستلم ميسي الكرة كل مرة خلال مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا العام الحالي.

وأصبح التنافس بين ميسي ورونالدو الأبرز عالمياً بعد انتقال الأخير إلى ريال مدريد صيف 2009، وسيطر الثنائي على جائزة أفضل لاعب في العالم آخر 10 أعوام، كما يتصدران قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه.