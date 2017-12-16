حسام غالي وكهربا يرتديان قميص الأهلي أمام أتليتكو

وجه الأهلي المصري الدعوة للثنائي حسام غالي القائد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعب النصر السعودي حاليا ومحمود عبد المنعم (كهربا) نجم الزمالك المصري المعار حاليا إلى اتحاد جدة السعودي للمشاركة في مباراة الأهلي الودية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني والمقررة في 30 ديسمبر الحالي.



وكان الأهلي وجه الدعوة لثمانية من النجوم العرب وهم تيسير الجاسم وأسامة هوساوي نجمي الهلال السعودي وأحمد الفريدي لاعب النصر السعودي وفهد المولد نجم اتحاد جدة السعودي وأحمد خليل لاعب الجزيرة الإماراتي وعمر عبد الرحمن (عموري) لاعب العين الإماراتي وسيد ضياء لاعب الرفاع البحريني وإسماعيل عبد اللطيف المحرق البحريني للمشاركة في المباراة التي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية تحت شعار "السلام ضد الإرهاب".