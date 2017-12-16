حسين حاكم.. واجه "الساحر" ويتمنى المطوع بقميص "العميد"

يعيش حسين حاكم الشمري، مدافع وقائد نادي الكويت الكويتي، فترة زاهية كرويا، بعد أن تم استدعاؤه لارتداء القميص الأزرق، واقتراب حلمه من تحقيق لقب برفقة المنتخب، لمشاركة المنتخب الوطني في دورة كأس الخليج 23 بجانب السعودية، الإمارات، وعمان في المجموعة الأولى.

وبعيدا عن كونه من أهم أوراق ناديه "الأبيض"، إلا أن الموسم الحالي من أكثر مواسمه أهمية بعد انتقال المدافع الأساسي الآخر، فهد الهاجري، إلى الاتفاق السعودي، حيث دائما ما يثبت أن منظومة الكويت الدفاعية تعد من الأفضل وأنها لا يمكن أن تضعف بسبب غياب لاعب، مشيرا إلى قدرته على استطاعته تعويض غياب الهاجري.

ولا يخشى اللاعب المخضرم (34 عاماً) الأندية الجماهيرية في الكويت، ففي أحد البرامج التلفزيونية، أظهر حاكم عدم خوفه من جماهير العربي والقادسية، وأنها لا تؤثر فيه كلاعب وأن التأثير، إن حدث، فقد كان في بداياته ومن طرف جماهير القادسية بحكم المنافسة فقط.

وشعر حاكم بخيبة أمل كبيرة عندما تم استبعاده من تمثيل المنتخب الوطني عام 2014، على الرغم من إشادات الخبراء والفنيين لمستوياته مع ناديه، كون أهم حلم كروي له هو نيل الألقاب بقميص المنتخب الكويتي.

ورغم وجوده في مركز الدفاع، إلا أن حسين حاكم يشارك كثيرا في تسجيل الأهداف، فقد أحرز هدفا ساهم في وصول ناديه إلى أول لقب قاري، كأس الاتحاد الآسيوي عام 2009، بعد أن سجل هدف التقدم أمام نادي الكرامة السوري في النهائي الذي انتهى بهدفين مقابل هدف، لينال الكويت الكويتي لقب البطولة الآسيوية لأول مرة في تاريخه، كما كان حاكم ضمن الفريق الذي حقق اللقب ذاته عامي 2012 و2013.

ومن بين مبارياته العديدة التي خاضها مع "الأبيض" فإن حسين حاكم يحمل ذكرى مباراة البرازيل والكويت الكويتي في قلبه كأفضل مباراة لعبها في مسيرته الكروية.

وأتى المنتخب البرازيلي بقيادة رونالدينيو، في احتفالية نادي الكويت بذكرى مرور 45 عاما على تأسيس نادي الكويت، وخاض لقاء وديا عام 2010، وانتهى برباعية نظيفة للبرازيل، أحرزها رافائيل سوبيس، روبينيو، أدريانو وكاكا، ولازال حاكم يتحسر على الركلة الحرة التي سددها أمام البرازيل وارتدت من العارضة البرازيلية.

ولم يخفِ حاكم أمنياته بخصوص فريقه، فهو يرى بأن بدر المطوع، مهاجم المنتخب الكويتي والقادسية الشهير، أهم ما ينقص ناديه، ويتمنى رؤيته بقميص الأبيض في يوم من الأيام.

وعلى عكس أغلب الدول والمدن التي تجذب السياح كإسبانيا والعاصمة البريطانية لندن، يعتبر حاكم الصين هي المكان الذي يعشق السفر إليه.

وحاكم على قائمة الأزرق المشاركة في كأس دورة الخليج 23، ويعد اللاعب أحد المخضرمين في النادي الأبيض، 34 عاما، وأكثرهم تحقيقا للبطولات مع النادي في التشكيلة الحالية.